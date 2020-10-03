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為愛找小弟砸現代汽車三重店 北投店經理被逮懊悔不已

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

39歲現代汽車北投所經理郭姓男子不滿女友黃姓女子（26歲）與三重店課長李姓男子（40歲）曖昧，中秋節當天找來道上兄弟持球棒砸毀現代汽車三重店內三輛展示車，造成店內三百多萬元的損失，警方獲報後成立專案小組，調閱監視畫面鎖定郭男與砸店的小弟，警詢後依毀損、聚眾鬥毆等罪嫌將人移送新北地檢署。

據悉，郭與黃女都是北投所的員工，黃是銷售員，在店內服務約3年多，與郭交往2年左右，平日金錢與工作上受到郭很大的幫助，兩人也同居，但黃在外矢口否認兩人交往。近期黃認識李男後，逐漸與李越走越近，更因此與郭疏遠並分居。中秋節當天郭約黃女烤肉被拒絕，便跟著黃女想查她的行蹤，卻發現黃跑到三重店參加店內舉辦的中秋烤肉派對，氣得下車想拉黃女走，還在現場翻桌，被在場烤肉的民眾阻止。

警方調查，郭翻桌後跑到附近的便利商店，打電話重金聘來7名道上兄弟準備報復，他們相約三重捷運站進行「行前教育」後，7人分乘兩輛汽車前往現代汽車三重店，下車手持棍棒砸毀車內三輛展示車與大門玻璃，郭則從捷運站搭乘計程車前往，要求計程車停在三重店對面觀看，待7人砸完開車逃逸後，郭再搭著計程車回到淡水的住所。

警方獲報後成立專案小組，昨天先以關係人身分找來郭詢問筆錄，郭否認犯行，稱自己翻完桌後便已回淡水，有不在場證明，只是手機關機；今天警方調閱監視畫面確認後，聲請拘票前往郭位於淡水的住所，趁他開車出門時逮人；警方一併逮捕砸店的石姓男子等人，他們均表示是聽從郭教唆砸店，郭才坦承犯行，並稱自己很懊悔衝動行事，警詢後依毀損、聚眾鬥毆等罪嫌將他移送新北地檢署，將鑒請羈押。

現代汽車三重店被砸完後一片狼藉。記者柯毓庭／翻攝
現代汽車三重店被砸完後一片狼藉。記者柯毓庭／翻攝
郭被警方依毀損、聚眾鬥毆等罪嫌移送新北地檢署。記者柯毓庭／攝影
郭被警方依毀損、聚眾鬥毆等罪嫌移送新北地檢署。記者柯毓庭／攝影
警方依毀損、聚眾鬥毆等罪嫌將受指使砸店的石姓男子等人函送新北地檢署。記者柯毓庭／翻攝
警方依毀損、聚眾鬥毆等罪嫌將受指使砸店的石姓男子等人函送新北地檢署。記者柯毓庭／翻攝
郭在淡水被警方逮捕。記者柯毓庭／翻攝
郭在淡水被警方逮捕。記者柯毓庭／翻攝
警方調查，郭在烤肉派對上翻桌後，花重金找來7名小弟砸店。圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》
警方調查，郭在烤肉派對上翻桌後，花重金找來7名小弟砸店。圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》

中秋節 淡水 計程車

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