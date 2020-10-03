檢舉人太狠心？連身障者臨停都檢舉 警方開單也挨罵

高雄市岡山區1輛身障者機車停在路邊，因是禁止臨時停車的路段，遭檢舉違規停車，親友將罰單與違規照片貼上臉書後，有人留言「檢舉的人心太狠」，還有人直批檢舉者是「檢舉魔人」，就連掣單的員警也遭質疑，「警察都不過濾一下嗎？」，在臉書上引起熱議。

據了解，1名身障男子騎加裝輔助雙輪的機車，5月30日下午，停在高雄市岡山區平和路彩券行騎樓前，機車停放位置在下水道上，未阻礙道路交通，但是檢舉人利用行車紀錄器錄下畫面，6月5日截圖向警方提出檢舉，高雄市警岡山分局8月25日製罰單，依道路交通管理處罰條例第55條規定，「在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車」，開罰300元。

親友今天將警方的罰單檢舉及照片內容貼上臉書，認為身障人士行動不便，面對道路標線窘境，「執法者會不會太苛責與矯枉過正」，引起網友議論。

有網友直批「檢舉的人心太狠」，還有人將矛頭指向警方，質疑「原來人都還坐在車上也可以開單，未影響道路還硬要檢舉」。貼文者也認為「製開罰單，顯有侵擾身障人士權益」，但有人反問「法律有規定身障人士得不受標線限制隨意臨停嗎？」，也有人覺得「有民眾檢舉就要受理，要質疑的是檢舉人的心態」。

開單員警表示，平和路是畫紅線標線，禁止臨時停車，在紅線外的排水道上停車，也屬於違規停車範圍，因是民眾檢舉案，只能製單開罰，無法勸導，不過因檢舉照片上，還有人在車上，才以道路交通管理處罰條例第55條罰300元，沒以第56條罰600元至1200元。