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連假憾事 55歲男與家人划完獨木舟上岸突昏倒送醫不治

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導

一名55歲戴姓男子今天上午與家人在花蓮崇德海域划完獨木舟，上岸時突然在沙灘昏倒，經送醫搶救仍告不治。這名男子疑似有心血管病史，全案正由海巡人員處理。

戴姓男子家住台北，與家人一同利用中秋假期到花蓮遊玩，今天上午到秀林鄉崇德海域划獨木舟，過程中覺得身體不適，請求教練將他載回岸上，但途中他還是覺得不舒服，再請教練讓他下海泡水，戴泡水時教練發現他神色有異、臉色蒼白，立即將他帶回岸上，但此時戴突然昏迷。

新秀消防分隊上午10時39分接獲通報趕往，因現場為沙灘，救護車不易進入，業者還利用吉普車將消防人員送到沙灘上，發現戴姓男子當場已經失去呼吸心跳，趕緊將他送到國軍花蓮總醫院，但搶救後不治；初步了解，戴男有心血管的病史。

崇德海域是花蓮熱門的水上活動地點，花蓮地區今天上午天氣晴朗，有不少遊客前往划獨木舟。根據中央氣象局觀測資料，花蓮地區上午9時至12時的體感溫度約攝氏32度。目前全案由海巡署第一二岸巡隊司法小組處理，將報請 檢方相驗，釐清事發原因。

花蓮縣秀林鄉崇德海域是熱門的水上活動地點，今天有不少遊客前往划獨木舟。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮縣秀林鄉崇德海域是熱門的水上活動地點，今天有不少遊客前往划獨木舟。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮縣秀林鄉崇德海域上午發生遊客划完獨木舟突然昏倒不治的意外，海巡人員趕往處理。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮縣秀林鄉崇德海域上午發生遊客划完獨木舟突然昏倒不治的意外，海巡人員趕往處理。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮縣秀林鄉崇德海域上午發生遊客划完獨木舟突然昏倒不治的意外，業者開吉普車將救護人員送到現場。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮縣秀林鄉崇德海域上午發生遊客划完獨木舟突然昏倒不治的意外，業者開吉普車將救護人員送到現場。圖／第一二岸巡隊提供

沙灘 獨木舟 海巡署

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