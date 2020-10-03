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連假憾事 55歲男與家人划完獨木舟上岸突昏倒送醫不治
一名55歲戴姓男子今天上午與家人在花蓮崇德海域划完獨木舟，上岸時突然在沙灘昏倒，經送醫搶救仍告不治。這名男子疑似有心血管病史，全案正由海巡人員處理。
戴姓男子家住台北，與家人一同利用中秋假期到花蓮遊玩，今天上午到秀林鄉崇德海域划獨木舟，過程中覺得身體不適，請求教練將他載回岸上，但途中他還是覺得不舒服，再請教練讓他下海泡水，戴泡水時教練發現他神色有異、臉色蒼白，立即將他帶回岸上，但此時戴突然昏迷。
新秀消防分隊上午10時39分接獲通報趕往，因現場為沙灘，救護車不易進入，業者還利用吉普車將消防人員送到沙灘上，發現戴姓男子當場已經失去呼吸心跳，趕緊將他送到國軍花蓮總醫院，但搶救後不治；初步了解，戴男有心血管的病史。
崇德海域是花蓮熱門的水上活動地點，花蓮地區今天上午天氣晴朗，有不少遊客前往划獨木舟。根據中央氣象局觀測資料，花蓮地區上午9時至12時的體感溫度約攝氏32度。目前全案由海巡署第一二岸巡隊司法小組處理，將報請 檢方相驗，釐清事發原因。
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