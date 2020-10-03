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網傳武嶺大塞車 警方貼現場指揮交通順暢照澄清

中央社 / 南投3日電

中秋連假有民眾在網路流傳一張南投合歡山武嶺車滿為患照片；南投縣警察局仁愛分局今天澄清，網傳照片是5年前武嶺舉辦單車賽舊照，員警連假期間堅守崗位，武嶺交通大致順暢。

中秋連假，南投縣內的觀光景點包括溪頭、日月潭、合歡山以及清境農場等，民宿及飯店住房率都超過8成以上，不過這2天有民眾在網路流傳一張在合歡山武嶺拍攝的照片，照片裡武嶺停車場周邊車滿為患，汽車、小貨車以及自行車都擠在停車場附近。

有網友看到照片，以為合歡山武嶺在連假期間大塞車，跑到仁愛分局的臉書粉絲專頁私訊詢問合歡山的交通狀況，也有人打電話進分局詢問相關的交通疏導措施，仁愛分局不堪其擾，今天在臉書貼出員警在武嶺停車場附近指揮交通的照片，證明武嶺交通大致順暢。

南投仁愛分局長林文煜說，連假期間，分局的同仁們都堅守崗位，頂著烈日，在轄區內的風景區熱點疏導交通，這幾天交通狀況大致良好，也希望民眾多給警察同仁鼓勵。

南投縣警察局指出，合歡山周邊的交通，車流通常在上午9時到下午2時達到高峰，省道台14線、台14甲線，往東車流較大，車流仍順暢，至於觀光景點像是清境地區、合歡山地區的停車場都已經客滿，周邊道路車流較大，員警持續加強疏導。

武嶺 合歡山

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