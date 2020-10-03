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特斯拉九份違停堵死機車道 網：有錢就任性連縫都不留

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

中秋節連假4天各地景點人潮很多，停車位一位難求，東北角黃金博物館也湧現人潮，有網友在臉書「爆廢公社」貼文，一輛特斯拉與另一輛汽車違停在黃金博物館機車停車場出入口，導致機車無法出入，貼文引發不少網友討論，有人大罵「有錢就任性」、「沒水準」、「連條縫都不留」、「應該拖下去讓車主走下山」。

網友在爆廢公社貼文，這2輛違停汽車直接將車停在黃金博物館機車停車場入口，連機車縫都沒有留，機車全都下不了山，他氣得忍不住罵「機車塞爆，出不去了」。

貼文引爆網友怒火，紛紛留言指責「公德心忘了帶出來嗎」、「水準在哪裡」、「有錢買百萬名車，沒錢付停車費」、「警察來開好開滿」、「反正有錢罰不怕」、「有錢就可以任性？」。還有一名網友說，「開特斯拉就是大爺？」。

瑞芳警分局表示，接獲民眾反映後金瓜石派出員員警立刻到場，發現現場是機車停車場的出入口，道路兩側都畫有紅線，兩車擋住後堵死機車出入口，完全過不去，員警立刻開單，在車上夾逕舉單，違規時間是1日下午4時18分。警方立刻請黃金博物館進行廣播，違停車輛已擋住通道，車主2名遊客在半小時內到場把車開走。警方呼籲連假期間人潮車潮多，應依規定停車，警方會加強巡邏、取締違停汽機車。

特斯拉九份違停堵死機車道，網：有錢就任性連縫都不留。圖／讀者提供
特斯拉九份違停堵死機車道，網：有錢就任性連縫都不留。圖／讀者提供

黃金博物館 違停

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