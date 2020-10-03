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台南住警器設置率逾8成 消防局：近5年助109人避難逃生

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

近來火災造成重大傷亡案件頻傳，台南市消防局統計，台南應設住警器總戶數69萬258戶，設置率已逾82%；近5年住宅用火災警報器成功預警41件以上，共有109人因住宅用火災警報器嗚動，即時避難逃生。消防局呼籲民眾置裝住宅用火災警報器，以爭取逃生時間，減少火災傷亡。

台南市消防局指出，該局依社會局定期提供獨居長者、身心障礙以及低收入戶清冊進行住警器補助配發，且為使住宅用火災警報器設置更深入各里弱勢家庭並減輕基層勤務負擔，結合各區公所與各里里長配發住宅用火災警報器給各補助對象，每戶以1顆為限。

據統計，台南應設總戶數69萬258戶，累計總設置率已達82.01%。其中，身心障礙者已達99.55%、低收入戶已達92.10%、獨居長者已達99.63%。同時，近5年住宅用火災警報器成功預警41件以上，其中，共有109人因住宅用火災警報器嗚動，即時避難逃生。

消防局長李明峯表示，根據歷年建築物火災死亡數據統計，獨立住宅火災死亡人數最多，而死亡原因則是火災發現太慢，以致初期應變失敗、避難太晚為主因。因此，藉由住宅用火災警報器偵知火災發生，並發出警報聲響的功能，輔助人們提早發現火災，進而越早通報119，並採取滅火或逃生避難行動，就有越大的機會保護自身與家人的生命財產安全。

他說，住宅用火災警報器價格便宜且安裝容易，賣場即可購得，住警器裝設不用拉線路，只要黏貼雙面膠，裝置於寢室、廚房、客廳及通往上層樓梯的最頂層等適當位置，呼籲民眾置裝住宅用火災警報器，以爭取逃生時間，減少火災傷亡。

台南市消防局依社會局定期提供獨居長者、身心障礙、低收入戶清冊進行住警器補助配發住警器，深入弱勢家庭。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局依社會局定期提供獨居長者、身心障礙、低收入戶清冊進行住警器補助配發住警器，深入弱勢家庭。記者邵心杰／翻攝
台南市累計住警器總設置率已達82.01%，消防局呼籲，民眾置裝住宅用火災警報器，以爭取逃生時間，減少火災傷亡。記者邵心杰／翻攝
台南市累計住警器總設置率已達82.01%，消防局呼籲，民眾置裝住宅用火災警報器，以爭取逃生時間，減少火災傷亡。記者邵心杰／翻攝

火災 獨居

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