陸籍男子僅靠保麗龍中秋節飄到金門 聲稱就是想來台灣

中國江蘇省朱姓男子昨日上午僅靠保麗龍與游泳圈，從廈門出發順著海流到金門嚨口海域，海巡署金馬澎分署第12巡防區發現後，立刻派員攔捕，朱男聲稱自己是來台灣，金門岸巡隊表示，依違反入出國及移民法、國安法將朱男移送金門地檢署偵辦。朱男上岸時體溫一度高達39.1度，所幸休息片刻重測體溫回復正常，只是在海面曬太久導致高溫。

朱男當時僅靠保麗龍及游泳圈，順著東北季風吹拂、海流漲潮慢慢飄向金門，朱男被岸巡人員攔查後，立即量測體溫，體溫高達39.1度，岸巡人員立即金門縣衛生局、防檢疫等防疫單位聯合應變，並依中央疫情指揮中心規定程序處置。所幸朱男至樹陰下休息片刻後，體溫就回復正常。

岸巡隊說，因昨天氣溫高，朱男因在大太陽下曝曬才導致體溫偏高，且朱男除了簡易浮具外，並沒有任何划水工具，如要前進也只能靠雙手划水輔助。朱男體溫雖恢復正常，但為求謹慎，金門岸巡隊仍將朱男送至醫院實施快篩，快篩結果「陰性」，無感染新冠肺炎，目前均無發燒症狀。

朱男向岸巡隊供稱，他昨日上午7時許從廈門大嶝島出發，身上僅帶了約百元人民幣，此外也無任何證件、或是指南針等相關儀器，也不清楚自己是否有迷航，他聲稱自己就是想要來台灣，至於動機跟目的為何，都未跟岸巡隊表明。