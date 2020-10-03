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陸籍男子僅靠保麗龍中秋節飄到金門 聲稱就是想來台灣

聯合報 / 記者江婉儀蔡家蓁／金門即時報導

中國江蘇省朱姓男子昨日上午僅靠保麗龍與游泳圈，從廈門出發順著海流到金門嚨口海域，海巡署金馬澎分署第12巡防區發現後，立刻派員攔捕，朱男聲稱自己是來台灣，金門岸巡隊表示，依違反入出國及移民法、國安法將朱男移送金門地檢署偵辦。朱男上岸時體溫一度高達39.1度，所幸休息片刻重測體溫回復正常，只是在海面曬太久導致高溫。

朱男當時僅靠保麗龍及游泳圈，順著東北季風吹拂、海流漲潮慢慢飄向金門，朱男被岸巡人員攔查後，立即量測體溫，體溫高達39.1度，岸巡人員立即金門縣衛生局、防檢疫等防疫單位聯合應變，並依中央疫情指揮中心規定程序處置。所幸朱男至樹陰下休息片刻後，體溫就回復正常。

岸巡隊說，因昨天氣溫高，朱男因在大太陽下曝曬才導致體溫偏高，且朱男除了簡易浮具外，並沒有任何划水工具，如要前進也只能靠雙手划水輔助。朱男體溫雖恢復正常，但為求謹慎，金門岸巡隊仍將朱男送至醫院實施快篩，快篩結果「陰性」，無感染新冠肺炎，目前均無發燒症狀。

朱男向岸巡隊供稱，他昨日上午7時許從廈門大嶝島出發，身上僅帶了約百元人民幣，此外也無任何證件、或是指南針等相關儀器，也不清楚自己是否有迷航，他聲稱自己就是想要來台灣，至於動機跟目的為何，都未跟岸巡隊表明。

金門岸巡隊呼籲，朱男非法進入金門對對邊境防疫管制為極大挑戰，民眾若於海岸、海上地區發現任何違法情事，可透過「118」服務專線通報。

中國江蘇省朱姓男子（左一）昨日上午僅靠保麗龍與游泳圈，從廈門出發游泳到金門嚨口海域，海巡署金馬澎分署第12巡防區發現後，立刻派員攔捕。圖／金門岸巡隊提供
中國江蘇省朱姓男子（左一）昨日上午僅靠保麗龍與游泳圈，從廈門出發游泳到金門嚨口海域，海巡署金馬澎分署第12巡防區發現後，立刻派員攔捕。圖／金門岸巡隊提供
岸巡隊人員為朱男量測體溫，初次測量體溫高達39.1度。圖／金門岸巡隊提供
岸巡隊人員為朱男量測體溫，初次測量體溫高達39.1度。圖／金門岸巡隊提供
朱姓男子僅靠保麗龍及游泳圈等簡易浮具順著海流飄向金門。圖／金門岸巡隊提供
朱姓男子僅靠保麗龍及游泳圈等簡易浮具順著海流飄向金門。圖／金門岸巡隊提供
朱男移至陰涼處休息片刻重測體溫，恢復正常溫度。圖／金門岸巡隊提供
朱男移至陰涼處休息片刻重測體溫，恢復正常溫度。圖／金門岸巡隊提供

金門 保麗龍 廈門

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