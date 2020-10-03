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中秋節嘉南大圳浮屍 死者從後壁漂流1.5公里回到白河

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

中秋節上午10時許，台南市後壁區嘉南大圳嘉田橋下有民眾發現發現一具男浮屍，通報消防局前往打撈，因正值供水期，浮屍沿著嘉田橋一路往下游廣明橋搜尋，在白河區廣安橋附近找到人，男屍順著水流漂了1.5公里，消防人員趕緊將大體打撈上岸，警方查出死者是住白河區72歲陳姓男子，家人通報離家不知去向，警方報請今天相驗是生前落水窒息死亡，家人對死因沒有意見。

10月1日中秋節上午11點左右民眾報案指稱，在嘉南大圳台南後壁嘉田橋發現水裡有怪怪的東西往下游漂流，仔細察看才知竟是具浮屍，台南消防局派遣後壁消防分隊沿嘉南大圳搜尋，從嘉田橋找到下游白河廣蓮里廣明橋一帶，消防隊員在廣蓮段水域找到浮屍，大體已漂流約1.5公里，打撈上岸後交由白河分局調查。

白河警分局轄區有民眾報案指先生前一天離家去向不明，經通報家屬指認，確認是失蹤人口陳姓男子，據家人指稱這段時間心情都悶悶的，情緒不是很好，對死因沒有意見；陳男住白河區但被發現時是從後壁往下游漂了1.5公里又回到白河，警方說必須調閱監視器才能確認男子最後落水地點。

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台南市嘉南大圳浮屍從後壁漂流1.5公里到白河，檢驗是生前落水。記者吳淑玲／翻攝
台南市嘉南大圳浮屍從後壁漂流1.5公里到白河，檢驗是生前落水。記者吳淑玲／翻攝

白河 中秋節 失蹤

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