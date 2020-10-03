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這服務也太周到 台南警局雙十起提供違規簡訊提醒
台南市警局日前接獲民眾反映，怎麼交通罰單來的這麼慢？而且一次來好幾張？市警局交通警察大隊經討論，訂於本月10日起推出交通違規簡訊通知服務，提供全台所有用路人的服務。交大表示，只要上網搜尋台南市政府警察局「首長交通檢舉信箱」的交通違規簡訊通知服務，點選登記後即可享有服務。
交大指出，維護良好用路環境及安全，遵守交通法規是最好的方法；然人非聖賢，孰能無過，尤其開車到外地，身處在一個陌生環境，對於周遭標誌標線號誌的設置不熟悉，駕駛難免都有犯錯違規的時候，當自己意識到違規時，還能即時改正，但萬一是碰到神經比較大條的人，怎麼辦呢？
因此，台南市警察局「首長交通檢舉信箱」決定推出「交通違規通知簡訊服務」功能，提醒駕駛人已違規並遭民眾檢舉，應注意本身駕駛行為，避免收到過多的罰單損失金錢，甚或被吊扣駕照或號牌影響生計。
「這服務也太周到」民眾聞訊直呼，至少有心理準備，有此警惕，不再冒失開車違規；也有民眾認為，對於不小心的違規駕駛人，提供有效且溫馨的提醒，除可減少約束駕駛人經常性違規，順便提醒有罰單要繳了。
交大指出，民眾只要上網直接搜尋台南市政府警察局「首長交通檢舉信箱」裡的交通違規簡訊通知服務網站，點選登記後，把接收通報的手機號碼登入，以及姓名等基本資料填寫後，登入常使用的車輛車牌號碼。轎車跟機車都可以登入，如果車主不是本人，但車子是你在開的，只要經車主同意後，登入車主的身分證字號也可以完成申辦。
交大代理大隊長蘇政敏說，希望透過這項服務提升台南市交通秩序及交通安全，更避免因重複舉發所引發的民怨。
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