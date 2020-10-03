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遇災難你家有逃生計畫嗎？消防局教導1+2+1+6口訣

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

災難發生時，往往讓人措手不及，如果各家戶都繪製逃生計畫圖，牢記「1+2+1+6」口訣，有備無患，即可更有效率的逃生。

近來國內發生多件傷亡慘重的家戶火警案件，主要是火警發生後，可能是陷入慌亂，或者濃煙中伸手不見五指，或者逃生門被堵住，在逃生無門下，造成傷亡。

但其實，國內早在十多年，各地消防局就在推廣繪製家庭逃生計畫，但甚少有家戶真的去擬定這項計畫，甚至連家中的平面圖都畫不出來，遑論擬定逃生計畫。

彰化縣消防局災害預防科長蔡佳洲說，「家庭逃生計畫」是居家最重要的防火事項，依目前的法規，除公共場所外，並無規定各家戶應擬定家庭逃生計畫，但彰化縣消防局則從國小學童下手，希望灌輸學童觀念，進而影響大人，建立家庭逃生計畫。

蔡佳洲說，當火災發生時，家人不一定都會在同一個地方，因此平時就應該和家人一起討論不同災害類型的避難方式，並約定災害發生後的集合地點，做一個周全的家庭逃生計畫圖，讓家裡的每個成員都清楚且熟悉家庭逃生計畫是一件很重要的事。

「多一分準備，少一分災害」，蔡佳洲說，家庭逃生計畫備而不用，卻很重要，一定要瞭解，並且一定要認真看待，畢竟防患未然才能減少災害傷亡的發生。

蔡佳洲說，所謂的家庭逃生計畫口訣「1+2+1+6」，就是：

👉1份平面圖

👉2個安全出口

👉1個戶外集合地點

👉6個月做一次演練。

繪製逃生計畫圖要牢記「1+2+1+6」口訣。彰化縣消防局提供
繪製逃生計畫圖要牢記「1+2+1+6」口訣。彰化縣消防局提供

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