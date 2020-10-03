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大逆轉？Youtuber曝加利口罩防病毒更勝實名制口罩
新北市八里加利科技上月爆出進口中國大陸製口罩，混充實名制口罩在台販賣，各界痛批是黑心口罩。但昨天Youtuber台灣星火發布一部近1小時的影片解析，卻聲稱檢測後加利負責人林明進說法屬實，加利口罩防病毒效果上勝過政府配發的口罩。
依檢測結果，台灣星火在Taiwanian頻道發布影片，他加利口罩和其他實名制口罩送往土城紡研所檢測，發現加利進口的中國口罩防病毒率在98以上，但國家配發的實名制口罩卻「僅」在標準值95上下，5次檢測中還曾出現2次不合格的數據。
台灣星火總結檢測結果指出，中國口罩抗病毒勝過台灣口罩，但台灣口罩透氣性較優。
不過他提出的紡研所檢測報告中註明：本試驗報告僅供參考，不做任何正式文件證明用。
他也以林明進受訪時的談話及政府公布口罩產線配給數據，質疑政府是否刻意扶持特定口罩業者如高雄淨新，藉以操縱把持市場。
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