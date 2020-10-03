士林驚見汽車駕駛掏槍恐嚇騎士 到案稱：是辣椒水啦！

台北市廖姓男子與魏姓男子分別開車及騎車發生行車糾紛，魏上前理論，廖搖下車窗直接掏出「形狀像槍支的辣椒水」，不過魏沒嚇到，事後將行車記錄器傳上臉書公開社團並報案，警方詢後將廖依恐嚇罪嫌送辦。

警方調查，廖男（41歲）本月2日凌晨1點多，開車行經士林區中正、士商路口，因離騎車在右的魏男（22歲）太近，遭按喇叭示警。

廖不滿，魏同時上前理論，廖搖下車直接掏出疑似槍枝物，不過魏並未遭嚇，事後還將行車記錄器上傳臉書公開社團並報案。

警方傳喚廖到案，廖交出當時的「疑似槍枝物」，結果只是辣椒水。警方懷疑廖將其外觀改成像槍支，意圖用來恐嚇對方。