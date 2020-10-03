酒駕男連撞汽機車逃逸 巧在警車後方再撞女騎士落網

李姓男子昨天晚間涉嫌酒後駕車，在高雄市林園區連撞2輛路邊汽車，又撞傷2名機車女騎士後逃逸，警方據報正四處尋找肇逃車輛，約5分鐘後，尋找他下落的警車停等紅燈，李正巧在警車後方又撞另名女機車騎士落網，經測出酒測值超標，不但得賠償遭撞者的損失，還吃上公共危險官司。

據了解，昨天晚間8點多，李姓男子（65歲）開車經過高雄市林園區仁愛路，失控撞上停路邊的小貨車和轎車，致貨車後車斗、轎車保險桿損毀，但他沒停車，不久再撞上黃姓婦人（51歲）及陳姓少女所騎的機車逃逸。黃、陳2女被撞後手腳受傷，分別送建佑及小港醫院治療，已無大礙。

高雄市警林園分局據報轎車肇事逃逸，根據民眾記下的車牌號碼，動員在林園地區追尋肇逃轎車，才5分鐘後，在距離肇逃地點約1公里的林園區忠孝路，正尋找肇逃轎車的林園派出所警車正停等紅燈，後方卻傳來撞擊聲，員警下車察看，竟發覺正是李姓男子的轎車，而且李在警車後方，又撞上劉姓少女的機車，劉姓少女腳受傷送建佑醫院治療。

警方對李姓男子酒測，發現呼氣酒測值0.69毫克，立即逮捕李查辦公共危險罪嫌。李稱他到高雄朋友家喝了高粱酒，想回屏東住處，不小心撞上路邊的停車，一時緊張才沒停車。