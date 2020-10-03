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婦人街頭漫遊迷途兩日 走馬路上險象環生台中警助返家
有兩次自行離家後迷失紀錄的廖姓婦人，日前又離家迷途近2日，疑因過於疲累走在車流量極大的復興路上險象環生，警方獲報到場後，發現其精神狀況不佳，先將她帶返派出所後，耐心詢問出她的名字，透過人臉系統比對，查出廖婦已被家人通報失蹤協尋，警方立即連絡家屬，協助她與家人團圓。
台中市政府警三分局正義派出所巡佐林錫井、警員黃琨閎，上月25日接獲民眾報案，表示於南區復興路與民意街口有位婦人逗留在馬路上，民眾擔心婦人安危請求警方協助。
警方旋赴現場，發現69歲的廖婦雙眼紅腫、精神狀況不佳，試著詢問其住處及家人等資訊，也問不出所以然，顧及婦人安危，遂先行將婦人帶返派出所，因其身上未攜帶任何可資辨認身分之證件或資料，一開始也不願回答任何問題，幸好在員警循循善誘之下，緩緩說出自己的名字，員警馬上輔以警用小電腦人臉辨識系統搜尋，確認廖婦身分，更發現她已經被家屬報警協尋，立刻聯繫家屬前來。
據家屬表示，廖姓婦人家住大里區，最近已有兩次自行離家後迷失的紀錄，對於員警的熱心協助，讓廖婦能夠平安返家，不斷表達感謝之意。
警方建議家屬可於婦人身上放置可供辨識身分證件或家屬聯絡方式等資訊，以利其若走失時能於短時間內回到家，員警見到婦人平安與家人團聚也深表欣慰，也是為民服務工作最令人振奮的時刻。
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