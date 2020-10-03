婦人街頭漫遊迷途兩日 走馬路上險象環生台中警助返家

有兩次自行離家後迷失紀錄的廖姓婦人，日前又離家迷途近2日，疑因過於疲累走在車流量極大的復興路上險象環生，警方獲報到場後，發現其精神狀況不佳，先將她帶返派出所後，耐心詢問出她的名字，透過人臉系統比對，查出廖婦已被家人通報失蹤協尋，警方立即連絡家屬，協助她與家人團圓。

台中市政府警三分局正義派出所巡佐林錫井、警員黃琨閎，上月25日接獲民眾報案，表示於南區復興路與民意街口有位婦人逗留在馬路上，民眾擔心婦人安危請求警方協助。

警方旋赴現場，發現69歲的廖婦雙眼紅腫、精神狀況不佳，試著詢問其住處及家人等資訊，也問不出所以然，顧及婦人安危，遂先行將婦人帶返派出所，因其身上未攜帶任何可資辨認身分之證件或資料，一開始也不願回答任何問題，幸好在員警循循善誘之下，緩緩說出自己的名字，員警馬上輔以警用小電腦人臉辨識系統搜尋，確認廖婦身分，更發現她已經被家屬報警協尋，立刻聯繫家屬前來。

據家屬表示，廖姓婦人家住大里區，最近已有兩次自行離家後迷失的紀錄，對於員警的熱心協助，讓廖婦能夠平安返家，不斷表達感謝之意。