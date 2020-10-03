桃園1貨運公司起火 所幸休假沒人上班

桃園市楊梅區裕成路上1間貨運公司今天上午9時發生火警，火勢燃燒1層樓半開放式鐵皮建物，並往內延燒至辦公室，約50平方公尺面積，警方獲報後趕抵現場並通知消防隊處理。所幸該公司今天休假，辦公室內無人，沒有發生任何傷亡，火勢已撲滅，後續起火原因待消防局火調科調查釐清。

楊梅警分局表示，今天早上9時許，接獲民眾報案稱楊梅區裕成路附近有住宅失火，到場發現是間貨運公司，隨即通知消防隊處理，並協助消防人員在場維持秩序，經初步詢問該公司今天未營業，無人在內上班，目前無人傷亡。