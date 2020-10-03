噁！桃園髒亂雞舍滿地爛塑膠袋 寵物犬貓全關雞籠養

社團法人台灣懷生相信動物協會獲農委會補助今年在桃園展開母犬絕育工作，日前在桃園區家訪竟赫見1處雞舍環境髒亂，飼主將幫忙看雞的3隻狗兒與2隻貓咪全關進狹小生鏽的雞籠裡，協會人員協助絕育，並通報市府動保處要求強制沒入，但動保處以外觀無明顯受傷且被移動過為由婉拒，協會無奈動保處態度消極，目前先協助留置盼好心人認養。

市府動保處長王得吉說，經與處理同仁了解，協會通報此案後已先將犬貓帶走，動保處人員尚未實際接觸到犬貓，初步檢視照片影片，外觀無明顯傷害狀況，因此開罰尚無依據，待協會提供醫生證明，確認犬貓因不當飼養遭受傷害，即可依動報法開罰3千到1萬5千元不等。

協會調查員Cindy說，協會每2周1次家訪，透過逐戶拜訪了解當地流浪動物是否絕育，但9月一次家訪，志工發現桃園區泰山里一處私人雞舍與菜園環境惡劣，地上滿是廢棄塑膠袋與雜物，陸續發現3隻小黃狗與2隻貓咪被關在雞籠裡，一旁還有老鼠亂竄。

Cindy說，協會工作以結紮為主，過去在新北家訪時，也曾遇過類似雞籠狗情形，當時動保處直接沒入，還將飼主列為黑名單，這次一樣主動通報主管機關桃園動保處，協會也有完整蒐證拍照，但動保處現勘後認為犬貓沒明顯受傷不沒入，做法相對消極。

協會也在臉書PO出處理過程，強調小黃狗長期待在環境狹小的空間，根本無法起身，籠內也滿是雜物垃圾、食盆骯髒，志工前去時，被關在雞籠裡的貓狗驚恐、警戒，當時經飼主同意帶回後先行絕育，並暫時滯留在協會，後經獸醫診治發現小黃狗雖然外觀無異，但腳前肢仍與一般狗兒不同，懷疑是長期關籠造成，也不太與人親近互動。

王得吉表示，動保處針對不當飼養者，除非有發現嚴重虐待狀況，就會即時沒入，若整體狀況並無太大傷害，就會先讓飼主限期改善，也可舒緩收容負擔，因為一旦有不當飼養案件出現就要立刻沒入的話，對收容所的能量與人力都會造成壓力。

王得吉也提到，該名飼主稱這些狗、貓本就是流浪犬貓，因會咬飼養的雞隻，才會將他們關入雞籠裡圈養，也可順便顧雞，如今被發現有不當飼養情形，飼主稱要放棄飼養，但不能推卸過去應負的照顧飼養之責，動保處只要有掌握明確事證，將依據動保處規範開罰。

針對動保處第一時間未積極沒入、處置，Cindy認為，動物雖被移動帶離現場，但協會蒐證照片影片完整，現場環境惡劣依舊，可以理解動保處人員執法會有受限，需要看見動物有明顯受傷、受虐才能開罰，但犬貓被關在籠舍長期對心理精神與行為都是傷害，應有更積極作為。