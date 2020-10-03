中秋連假施放煙火釀火警 台南迄今累計11件

中秋連假，民眾施放爆竹煙火不慎引燃雜草或廢棄地火警頻傳，令台南市消防局人員疲於奔命，截至目前為止，台南市因施放爆竹所引燃的雜草火警等共有11件，其中，安南區有5件、安平區也有3件，台南市消防局提醒民眾施放爆竹煙火，用火小心外，尤其安平漁港、觀夕平台、漁光島嚴禁施放爆竹煙火，違者可罰違者可依漁港法罰3萬到15萬元。

台南市消防局指出，該局接獲檢舉，前往安平港周邊，包括觀夕平台及四草大橋等處，取締非法爆竹、不合格及數量太多的攤商，到場取締共有10件。而消防局人員先行勸導後，攤商也配合依相關規定處理。

「不要放了」台南不少民眾陳情社區或鄰近公園或空地等，深夜施放爆竹的噪音，警方據報後，趕往現場勸導，不僅如此，民眾施放爆竹煙火不慎引燃雜草或廢棄地火警頻傳，令台南市消防局人員疲於奔命。

據調查，連日來，安南區、安平區、北區、新營區及東山區均傳出施放爆竹不慎，引燃雜草火警，其中，安南區鎮安路和鎮安六街路口、安昌街85巷、本原街二段、宜居二街和樂活二街路口、安中路六段等雜草火警，民眾賞月烤肉、施放爆竹，卻苦了消防人員，徹夜昏天暗地忙著撲滅雜草火警。