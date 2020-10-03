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填問卷送好禮？ 台中市法制局：可能竊個資新招

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

近日臉書、LINE群組流傳「填問卷免費送知名廠牌商品」訊息，台中市法制局提醒，這可能是詐騙集團假藉知名廠牌名義，誘騙民眾主動提供個資。法制局長李善植強調「免費的禮物最貴！」呼籲民眾先查詢訊息是否屬實，避免個資外洩或被盜用，徒增電話詐騙風險。

法制局表示，近日臉書、LINE群組大量傳送「Adidas週年慶典，免費送鞋、T恤和口罩」訊息，經內政部警政署「反詐騙宣傳隊●二代」臉書粉絲專頁揭露，證實屬詐騙訊息。

這類網路訊息利用填寫問卷贈送商贈品或優惠券等方式，誘騙民眾點擊，讓民眾在不知不覺中將姓名、電話或電子郵件等個資留給詐騙集團，手機甚至恐因此被植入不明程式。

「天下沒有白吃的午餐！」法制局長李善植提醒，判別一則訊息的內容是否為真，可以先查詢發布訊息活動的公司登記資料或主辦單位官方網站，以官網登記的電話詳細查證，或撥打警政署「165反詐騙諮詢專線」查證。

另外，李善植表示，LINE已設置訊息查證官方帳號「@linefactchecker」，民眾收到LINE群組的訊息後，可立即將內容轉傳至官方帳號查證真偽，千萬別看到「免費」、「限量」及一連串「正評價留言」等訊息，就掉落詐騙陷阱。

台中市民眾如有任何消費問題，可於周一至周五上午8時至12時、下午1時至5時，利用市話或手機撥打全國性消費者付費服務專線「1950」，或（04）22289111分機23800，將有專人提供諮詢服務，或至台中市政府消費者保護園地網站或法制局臉書，了解最新消費訊息。

填問卷送好禮，台中市法制局提醒，這可能是竊個資新招。圖／台中市法制局提供
填問卷送好禮，台中市法制局提醒，這可能是竊個資新招。圖／台中市法制局提供
法制局表示，近日臉書、LINE群組大量傳送「Adidas週年慶典，免費送鞋、T恤和口罩」訊息，經內政部警政署「反詐騙宣傳隊●二代」臉書粉絲專頁揭露，證實屬詐騙訊息。圖／台中市法制局提供
法制局表示，近日臉書、LINE群組大量傳送「Adidas週年慶典，免費送鞋、T恤和口罩」訊息，經內政部警政署「反詐騙宣傳隊●二代」臉書粉絲專頁揭露，證實屬詐騙訊息。圖／台中市法制局提供

詐騙集團 LINE 台中市

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