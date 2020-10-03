大喊「Money」搶劫 離婚失業義男持剪刀架女店員脖子

義大利籍男子朱力今年8月中闖進新北市土城區一間超商，手持一把剪刀脅迫女店員欲搶錢，反遭男店員打跑，逃亡3天落網，新北地檢署日前依強盜未遂罪起訴。

起訴指出，38歲義大利籍男子朱力今年8月21日晚上，穿黑色雨衣，頭戴安全帽走進新北市土城區一間便利超商，站在櫃檯前，一手持剪刀架在女店員脖子，另一手拿著一只紅白相間塑膠袋，因為不太會說中文，連聲高喊「Money，Money」，示意站在櫃檯內的女店員將現金放入袋中。

超商另一名男店員見狀，連忙衝上前抓著朱力的手腕，朱力見有人出手相助女店員，情急之下將剪刀和塑膠袋棄置在超商，轉身快步逃離，並將作案用雨衣和安全帽隨手丟棄在公寓頂樓。