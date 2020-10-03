6歲男童中秋前夕公園迷失驚慌找媽媽 台中暖警助返家

中秋前夕6歲男童與家人走失，正驚慌失措尋欲穿越馬路尋找媽媽時，被路過民眾發現趕緊將其拉回路邊，所幸小男童沒有受傷，但也受到不少驚嚇，熱心民眾因遍尋不著小男童家屬，故報請警方協助，員警至場關懷，並助小男童與家人團聚，母子二人於派出所相擁，結束這場走失驚魂記。

台中市警六分局何安派出所警員，9月30日晚間，獲報在中市西屯區文心路與河南路口有1位迷失小男童，員警前往關懷安撫，從中得知小男童因找不到媽媽才會在路口亂竄，員警立即於該路口附近尋找男童家屬，經巡視許久未果，便先將小男童帶返所休息。