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6歲男童中秋前夕公園迷失驚慌找媽媽 台中暖警助返家

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

中秋前夕6歲男童與家人走失，正驚慌失措尋欲穿越馬路尋找媽媽時，被路過民眾發現趕緊將其拉回路邊，所幸小男童沒有受傷，但也受到不少驚嚇，熱心民眾因遍尋不著小男童家屬，故報請警方協助，員警至場關懷，並助小男童與家人團聚，母子二人於派出所相擁，結束這場走失驚魂記。

台中市警六分局何安派出所警員，9月30日晚間，獲報在中市西屯區文心路與河南路口有1位迷失小男童，員警前往關懷安撫，從中得知小男童因找不到媽媽才會在路口亂竄，員警立即於該路口附近尋找男童家屬，經巡視許久未果，便先將小男童帶返所休息。

員警在返回該處繼續尋找男童家屬時，突靈機一動，想到位於文心路與河南路口450公尺處有1座公園，說不定小男童就是從公園跑出來的，當員警前往大鵬公園查看時，剛好撞見男童的胡姓母親正在著急地尋找小男童，胡女向警方感謝表示，下午吃飽飯後，帶著男童至公園散步晚耍，未料男童趁其不注意跑出公園，所幸員警即時發現讓母子2人中秋前夕平安團圓。

中秋前夕小男童與家人走失，正驚慌失措尋欲穿越馬路尋找媽媽時，被路過民眾發現趕緊將其拉回路邊，熱心民眾報請警方協助，員警及時找到男童的媽媽。圖／警方提供
中秋前夕小男童與家人走失，正驚慌失措尋欲穿越馬路尋找媽媽時，被路過民眾發現趕緊將其拉回路邊，熱心民眾報請警方協助，員警及時找到男童的媽媽。圖／警方提供

中秋

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