新埔4歲、6歲小兄妹廟會走失驚魂 警民聯手徒步找爸媽

新竹縣新埔鎮昨日上午2名年僅6歲及4歲的小兄妹與家人前往輿天宮參加廟會途中，因為人潮眾多走散，徘徊在人來人往的中正路上，被熱心民眾發現帶到派出所，所幸聰明的小哥哥還能完整表達爸媽姓名，還說自己就住在鎮上，員警索性牽著小兄妹徒步尋親，順利與家人團聚結束驚魂。

新埔派出所長李佳勳說，昨日上午11時許，小兄妹被熱心民眾帶到所內休息，經了解原來是在廟會與爸媽走失，6歲的小哥哥手緊牽著4歲的妹妹，神情鎮定沒有哭鬧，還能講出自己與爸媽的名字，但因為年紀尚小，雖然能說出就住在鎮上，但卻無法描述住在鎮上何處。

6歲的小哥哥向員警說，與妹妹是被爸爸騎機車載出門，所長李佳勳考慮小朋友腳程有限，判斷父母應該就在附近，立刻決定由所內同仁警員吳念真徒步帶他們去找家長，並照小朋友的描述往輿天宮廟會前去。

過程之中正好碰見騎機車找小兄妹的父親，順利讓他們團聚；小兄妹的父親向警員表示，因為趕著去祭祀活動，一時大意讓兄妹倆走失，自己也騎著機車在街上找了近30分鐘，心急如焚，幸好有員警陪伴，才能讓兄妹倆平安無事。