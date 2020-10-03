慣竊闖4鄉鎮住宅犯案11起 屏警影像資料整合中秋節逮人

屏東警分局半個月來轄區接連發生住宅、商店竊盜案，警方整合資源設置「影像整合群組」掌握住宅慣竊洪姓男子，鎖定洪男的行蹤，將洪姓男子拘提到案，昨晚依竊盜等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢方向法院聲押獲准。清查發現，洪涉犯下轄內11件住宅竊盜案，將偷來的黃金變賣，得手約2、30萬元。

屏東警分局指出，屏東分局轄區有屏東市、萬丹鄉、長治鄉及麟洛鄉等4鄉鎮市，共有16個分駐（派）出所，整合轄區發生的案件，近日設置「影像整合群組」由偵查隊彙整。

警方指出，「影像整合群組」在中秋節發揮功效，透過相關畫面，發現轄區內數起住宅（商店）竊盜案件的嫌犯為洪姓男子（36歲）。警方研判洪可能利用中秋節連假期間，民眾外出旅遊趁機犯案，為防止民眾被害，警方向地檢署聲准拘票後，中秋節當天趁洪外出購物，在旅館外將洪拘提到案。

警方調查，洪犯案都利用深夜行竊，持犯案工具鐵撬等，破壞住宅後行竊，犯下11起竊盜案，得手2、30萬元。

警方根據「情資分享、共同查緝、迅速打擊、遏止流竄」的原則，建立偵辦各類案件的情資分享群組，各所受理案件，將相關竊嫌特徵及犯案情形上傳至情資整合群組，節省重複調閱監視器的時間，將各單位完成調閱的片段影像整合成完整的犯罪路徑，整合資料迅速掌握竊嫌的身分、居住地及涉案車輛車號等。