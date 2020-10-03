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搭捷運吐檳榔汁、不戴口罩　男揚言「拿刀來處理」遭逮

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

45歲洪姓男子昨天下午1時許搭乘捷運時，先是在捷運江子翠站內月台吐檳榔汁，搭上捷運後，又未依規定配戴口罩，他乘車抵達捷運西門站時遭到站務人員及保全勸阻，還出言「要拿刀來處理你們」，當場被捷運警察上銬逮捕，警方詢後依妨害秩序罪嫌將其送辦。

警方調查，洪男當時因不滿被勸阻要戴口罩，不斷回嘴「都出站了還帶什麼口罩？」隨後還揚言「要烙人來」、「我要拿到來處理你們」，現場捷運警察隊員警聽聞後，立刻上前將其上銬逮捕，洪男見員警手持手銬要抓他，馬上態度丕變、頻頻求饒。

但因洪男出言恐嚇，現場員警還是將其上銬逮捕，送往鄰近的西門町機動派出所偵詢，警詢後將洪男依涉妨害秩序罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾搭乘大眾運輸交通工具應依照站務服務人員指示、遵守乘車相關規定，避免與站務人員及乘客爭執，引發更嚴重糾紛。

洪男當時因不滿被勸阻要戴口罩，不斷回嘴「都出站了還帶什麼口罩？」隨後還揚言「要烙人來」。記者李隆揆／翻攝
洪男當時因不滿被勸阻要戴口罩，不斷回嘴「都出站了還帶什麼口罩？」隨後還揚言「要烙人來」。記者李隆揆／翻攝

捷運 口罩 警察

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