高雄街頭鬥毆6打1 警方3小時逮捕涉案人

高雄市新興區某夜店外昨天深夜發生鬥毆事故，1名男子遭多人圍毆成傷，送醫後已無大礙。警方連夜追捕到涉嫌打人的6名男子，原來是夜店股東疑理念不同要拆夥起口角，引發衝突。全案由警方依妨害秩序及傷害罪嫌查辦。

據調查，王姓男子（29歲）與陳姓男子（35歲）在高雄市新興區五福一路，合夥經營酒吧夜店約3個月，雙方因理念不合，昨晚11點40分左右，陳姓男子約朋友到店內消費，王姓男子上前與他談拆夥，2人發生口角，雙方出店外理論，陳的6名朋友即涉嫌動手毆打王。

王被追打約50公尺，到高雄市新興區五福一路與金門街口，陳的6名朋友便分乘3輛轎車離去。警方據報趕到，請救護車將受傷王姓男子送大同醫院治療，王男身體多處挫傷，頭部撕裂傷，已無大礙。