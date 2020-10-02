中市男子外出垂釣 警在攔沙壩潛水找到溺斃的他

台中市北屯區東山路2段附近小溪發生疑溺水案，警方據報該處發現可疑機車及釣具，警消到場在攔沙壩附近潛水至水底後發現男性溺水者，查出死者是38歲的林男，他於昨天下午從神岡區家中騎車外出後迄今就沒有返家，死因由警方調查中。

台中市警五分局東山派出所今天下午3時52分，接獲民眾報案指出北屯區東山路二段167號附近小溪，發現可疑機車及釣具，立即派員到場查看後回報，現場地形為深度很深的小溪旁，發現報案機車及釣具且小溪水面上留有可疑的拖鞋，請求消防局派員攜帶潛水裝備到場協尋。

員警查證機車騎士車主母親後，得知，該名林姓男子38歲，自昨天下午從神岡區家中騎車外出後迄今就沒有返家。警消勘查現場地勢高低落差大約4公尺，架設雙節梯下溪床。

至下午5時，消防局東山分隊張小隊長表示，在攔沙壩附近潛水至水底後發現男性溺水者、已明顯死亡，目前已將其拖上岸邊，協助搬運至較為安全處安置，後續交由員警處理。