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傳緬甸船員旅館檢疫中 高市府：已完成檢疫等返國

中央社 / 2日電

國際組織反映24名緬甸籍勞工被資方催討檢疫旅館費用，目前住在高雄市某兩處飯店。高雄市政府衛生局今天澄清，這些船員已完成檢疫，準備搭機返國。

高雄市衛生局今晚發布新聞稿表示，某海運所屬24名商船船員，日前陸續入境高雄市，並由船務代理公司安排，到高雄市兩家防疫旅館完成14天居家檢疫，目前船員已至一般旅館進行7天自主健康管理。

衛生局表示，這24名船員中，19人已於9月30日完成自費核酸檢測陰性，預計10月4日搭機返回母國，其餘5名船員也已完成居家檢疫但返國日期尚未確定，持續在高雄市旅館進行自主健康管理。

衛生局澄清，這24名船員目前都已完成居家檢疫，居家檢疫期間並無任何違規狀況，目前於一般旅館等待航班將返回母國，有關勞資糾紛問題將由航政單位持續調查處置。

衛生局嚴正澄清，這些船員並非在居家檢疫期間，且國際漁工居家檢疫的防疫旅館費用有政府補助，且應由雇主支應。

衛生局提醒，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

衛生局 居家檢疫 高雄市

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