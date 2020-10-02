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毒品通緝犯缺錢偷iPhone 鳳山警負傷逮人

中央社 / 高雄2日電

毒品案遭通緝的朱姓男子缺錢花用，日前闖入高雄鳳山一家通訊行，竊取2支iPhone手機後騎機車逃逸。鳳山警分局五甲派出所副所長吳建銘負傷逮捕朱嫌訊後移送法辦。

埋伏警網昨晚11時多逮人時，42歲的朱男因案遭通緝，極力掙脫且意圖騎車逃逸，吳建銘奮不顧身將機車上的朱嫌撲倒在地，造成四肢擦挫傷及右膝縫了3針，駐區督察潘貴榮今天代表鳳山分局長林依仰前往慰問。

這起竊案發生在9月30日下午3時多，朱男進入通訊行後佯裝購買手機，不斷向店員要求觀看不同機種，而後利用店員疏於注意之際竊取走2支64G iPhone11奪門而逃，並騎機車沿五甲二路往前鎮方向逃逸。店家損失近新台幣5萬元。

高雄市政府警察局鳳山分局五甲派出所接獲報案組專案小組，抄登2支手機上的IMEI以防變賣銷贓，同時調閱案發處所及周邊監視器畫面，過濾相關事證並抽絲剝繭及實地查訪，鎖定作案對象人、車特徵。

警方表示，朱男平日在大高雄、屏東地區四處流竄，居無定所。員警犧牲中秋佳節與家人團聚時光，連續兩天不分日夜兵分多路埋伏。

警方昨晚11時多在鳳山區光榮街一帶發現朱嫌人車，並在他身上搜索出一級毒品海洛因，以及附有毒品殘渣吸食器。朱嫌警訊供稱因為缺錢買毒品才會下手行竊，得手兩支手機已變賣，全案訊後依竊盜、毒品等罪嫌送辦。

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