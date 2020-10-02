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委外維護測風塔發生翻船1人罹難 工研院表示十分遺憾

聯合報 / 記者巫鴻瑋陳玫伶／連線即時報導

嘉義縣東石鄉外傘頂洲海域今天凌晨5時許發生膠筏翻覆意外，導致船上4名工程人員及船員、船長共6人落海，其中60餘歲王姓船長被尋獲時不幸罹難；工研院對此表示非常遺憾意外發生，翻船原因則還在釐清當中。

工研院下午對外指出，事發位置是在外傘頂洲附近海域，因工研院在其上設立「測風塔」量測風能數據，因此固定有委外包商前往進行維護，此次發生意外的一行人原先是預定前往測風塔修繕爬梯，卻在過程之中不幸發生意外。

而翻覆船隻是承包商自行再委託當地船家負責接送，而工研院在維修行程前已經按照採購及工安管理程序，召開承攬安全衛生會議，但仍不幸發生翻船意外導致船長罹難，工研院對此感到十分遺憾。

據幸運生還的工程人員表示，翻覆當下非常恐慌，只能隨便亂抓漂浮物，幸好身上還有穿救生衣，翻覆後得以浮趴在翻覆的船上，海巡人員也在獲報後第一時間將落海人員救起。

嘉義縣東石鄉外傘頂洲海域今天凌晨5時許發生膠筏翻覆意外，海巡人員以救生圈救起受困燈塔上的維修人員。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣東石鄉外傘頂洲海域今天凌晨5時許發生膠筏翻覆意外，海巡人員以救生圈救起受困燈塔上的維修人員。記者陳玫伶／翻攝

外傘頂洲 工安 嘉義

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