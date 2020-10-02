中秋夜攔酒駕 波麗士跟風「吉卜力」梗圖宣導

中秋烤肉慶團圓，警方首要重視交通治安，中秋夜聯合路檢攔查，今天凌晨在楠梓加昌路18巷發現，攔查到郭姓男子酒駕，酒測值高達每公升0.97毫克，疑黃湯下肚不久就開車上路，依涉公共危險罪嫌將他移送法辦。警方提醒，中秋烤肉、飲酒盡興，應該要找代駕、或搭計程車等交通工具返程，才能保障自身、及其他用路人安全。

楠梓分局昨晚在轄內治安熱點、及酒駕易肇事路段設臨檢、路檢，整晚查獲1起酒駕，該酒駕郭姓駕駛酒測值嚴重超標。警方表示，中秋連假期間，將不定點、不定時實施路檢勤務，另也會緊盯轄內重點場所，嚴防酒駕滋事，提醒民眾務必特別注意。

楠梓分局為宣導中秋連假交通安全，特別搶搭「吉卜力」夯圖，製作「不是跟你說過不要酒後開車嗎」、「再不遵守交通規則，我要開單囉」等宣導梗圖，再三提醒「勿酒駕」觸法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康