聽新聞
test
0:00 / 0:00
中秋夜攔酒駕 波麗士跟風「吉卜力」梗圖宣導
中秋烤肉慶團圓，警方首要重視交通治安，中秋夜聯合路檢攔查，今天凌晨在楠梓加昌路18巷發現，攔查到郭姓男子酒駕，酒測值高達每公升0.97毫克，疑黃湯下肚不久就開車上路，依涉公共危險罪嫌將他移送法辦。警方提醒，中秋烤肉、飲酒盡興，應該要找代駕、或搭計程車等交通工具返程，才能保障自身、及其他用路人安全。
楠梓分局昨晚在轄內治安熱點、及酒駕易肇事路段設臨檢、路檢，整晚查獲1起酒駕，該酒駕郭姓駕駛酒測值嚴重超標。警方表示，中秋連假期間，將不定點、不定時實施路檢勤務，另也會緊盯轄內重點場所，嚴防酒駕滋事，提醒民眾務必特別注意。
楠梓分局為宣導中秋連假交通安全，特別搶搭「吉卜力」夯圖，製作「不是跟你說過不要酒後開車嗎」、「再不遵守交通規則，我要開單囉」等宣導梗圖，再三提醒「勿酒駕」觸法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言