影／高雄旗津轎車暴衝 攤商3人受傷

中秋節連假，高雄旗津地區湧入遊客，來自新北市的遊客翁姓女子駕駛轎車迴轉不慎，疑誤將倒車檔當前進檔，一踩油門造成轎車暴衝，撞上人行道，將人行道上的攤位撞倒，並撞傷3名攤商，3人送醫後已無大礙，確實肇事原因待警方調查。

據了解，45歲的翁姓女子趁連續假日到高雄玩，今天上午她開車到高雄市旗津區，約上午11時20分，她在廟前路與旗津三路口的旗津海岸豐收廣場前，準備倒車，突然轎車往人行道上衝，撞倒賣豬血糕的攤車，致豬血糕2名攤商倪姓女子（49歲）、張姓女子（51歲）手腳挫傷，2人送旗津醫院治療，已無大礙。

轎車撞倒豬血糕攤車後，攤車傾倒，熱湯潑向攤車旁賣寄居蟹的攤商黃姓男子（56歲），黃左小腿燙傷，送阮綜合醫院治療。