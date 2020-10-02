連假景區加強交通疏導 旗山分局長帶冷飲包子探班

因應中秋節連假到來，高雄市員警在各大風景區加強交通疏導，今天高雄市警察局副局長謝榮隆赴各地替上班同仁加油打氣，讓秋節連假執勤的同仁備感窩心。另方面，旗山是東高雄景區的交通樞紐，分局長游永中考量連假上班辛勞，親至各大路口慰勞交通疏導同仁，帶冷飲與包子去加油打氣，提醒大家要注意執勤安全，豔陽下還要多補充水份。

迎接中秋連假，北高雄大崗山、月世界、大發觀光漁市場與情人碼頭等觀光據點加強交通疏導，另在佛光山、澄清湖、觀音山、義大世界、舊鐵橋溼地公園等地也有加強交通疏導。

旗山老街與美濃、六龜等地景區也是重要範圍，許多警員在重要路口站崗維持交通秩序。旗山分局長游永中親送飲料與點心給執勤人員，並呼籲民眾，連假期間若遇道路交通壅塞，務必保持耐心聽從路口員警或義交指揮，勿爭道多禮讓，並隨時收聽警察廣播電台，隨時掌握路況。