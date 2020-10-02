正宮嗆小三反被打爆頭陷重度昏迷 友人曝內情不單純

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聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣東港鎮余姓陸配發現丈夫和陳姓女子有曖昧，打電話指責破壞別人家庭不道德，陳女認為受到羞辱，上月28日清晨4時偕男性友人到余的住處理論，雙方爆發口角，余被陳女打傷頭部送醫，到昨天仍呈重度昏迷，友人po文爆料指余女送醫途中丈夫突然不見，錯過家屬簽手術同意書的第一時間，致病情加遽，還領走妻子銀行存款，懷疑是和「小三」策劃的兇案；警方表示已展開偵辦。

警方調查，50歲的余女和丈夫結縭多年，在東港鎮經營釣蝦場，兩人最近感情不睦，余女發現丈夫和42歲陳姓女子有曖昧，疑是丈夫外遇對象，打電話指責陳女不該破壞別人家庭；陳女28日清晨4時與35歲方姓男子到余女住處理論，當時余女丈夫未在家，雙方爆發口角和肢體衝突，余女頭部受傷送醫，呈現昏迷狀態，一直在東港輔英醫院加護病房觀察治療。

余女友人昨天上網爆料，指釣蝦場的監視器被人移開，未拍到打人的畫面；余女在警消人員緊急送醫途中，丈夫突然消失不見，錯過家屬簽手術同意書的第一時間，致病情加遽呈現重度昏迷，還領走妻子銀行存款，合理懷疑是和「小三」共同策劃的兇案。

東港警方表示已查扣監視器等證物並通知犯嫌、證人到案調查，若今晚前仍未到案說明，將依法拘提；余女丈夫一直在醫院照顧妻子，他向警方否認有外遇，是妻子多疑了。

余姓女子上月28日被陳姓女子打傷頭部送醫，目前仍呈重度昏迷。圖／讀者提供
余姓女子上月28日被陳姓女子打傷頭部送醫，目前仍呈重度昏迷。圖／讀者提供

東港 手術 外遇

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