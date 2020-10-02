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闖後備指揮部偷錢 竊賊還變裝辯稱是偵測軍方被活逮
台南市後備指揮部今天凌晨4時傳遭人入侵，31歲李姓男子涉嫌從大門口變電箱翻牆而入，溜到庫房內偷換軍裝後，摸進營長寢室內，偷走包包內現金1600元時，當場遭回到寢室的邱姓中校營長活逮，經查證李非軍人，也將現金還給邱，報警處理。李辯稱是為偵測後備指揮部內的警覺意識，全案依竊盜罪嫌送辦。
據調查，李自稱曾是陸軍裝甲部隊的職業軍人，退伍後沒有固定工作，還把歪腦筋動到昔日熟悉場域上頭。凌晨4時，他相中位在北區長榮路上的後備指揮部，以大門右側的變電箱當踏板，翻牆潛入營區。
沒想到他順利侵入營區，還溜到庫房，順利找到軍服、靴子及襪子，變裝後，再潛入營長寢室，趁他不在，偷走包包內的1600元。邱回到寢室時，發現房門反鎖有異，打開門後竟有李站在房間內，經查證並非部隊同袍，趕緊報警，當場將人逮捕，李則交還偷竊1600元。
李落網後還振振有詞，辯稱自己變裝進入營區，是為了偵測部隊的警覺意識，並無惡意。警方直呼荒唐，全案依竊盜罪嫌將他移送法辦。
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