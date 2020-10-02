疑海況不佳 東石鄉外傘頂洲海域膠筏翻覆船長落水死亡

嘉義縣東石鄉外傘頂洲海域今天凌晨5時許發生膠筏翻覆意外，一艘載著4名外傘頂洲燈塔維修人員、1名船員，及60餘歲王姓船長的膠筏靠近燈塔時，意疑似海況不佳意外翻覆，船上6人落水，1名維修人員及王姓船長被沖走，王姓船長10點40分尋獲時已失去生命徵象，翻船原因還有待調查。

海巡署第五（雲嘉）巡防區今天上午8時許接獲民眾報案，一艘載運6人的膠筏在外傘頂洲燈塔進行維修工作時，船隻意外翻覆，其中船員及3名維修人員趴在翻覆的船上，後自行爬上燈塔等待救援，另1名維修人員則在海上載浮載沉，被空勤直升機發現，吊掛救上岸，王姓船長則一度失蹤，2個多小時後才被發現臉朝下漂在水面上，明顯死亡。

據了解，工研院的承包商日前聘請塭港王姓船長駕駛膠筏作為交通船，至外傘頂洲沙洲傘尖的燈塔進行維修工作，燈塔為淺灘，船員須將船隻控制於燈塔旁再架梯爬上，因救生衣容易勾到燈塔附近的繩索而將人拉下水，船員通常不會穿，王姓船長已參與多次燈塔維修工程，首次發生船隻翻覆事件。

維修人員表示，第一次遇到這種情況，翻覆當下非常恐慌，只能隨便亂抓東西，幸好身上有穿救生衣，翻覆後可以浮起趴在翻覆的船上，都只有輕微擦傷不須送醫，感謝海巡人員很快就找到他們，以救生圈及長索將他們一一拉到海巡艇上。

陳姓漁民表示，外傘頂洲燈塔位於沙洲傘尖海流較強，海況本來就不好，要上燈塔很危險，加上這幾天海象不佳，可能一個瞬間大浪打過來船就翻覆了，王姓船長平時養蚵維生，偶爾會承接縣府、漁會的導航燈等等海上工程。

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