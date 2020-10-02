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玩桌遊驚見詐騙集團洗腦真可怕！銀髮族：要認真牢記
詐騙案件手法日新月異，令人防不勝防。台中市警局霧峰分局今天說，警方主動到銀髮關懷據點推廣「詐騙防衛隊」桌遊，29日與伊甸社會福利基金會合辦「詐騙防衛隊」桌遊活動，銀髮族玩家扮演警察、銀行員、親友力阻遊戲男主角「老王」上當匯款，銀髮族幾個回合下來，不但見識詐騙集團洗腦功力實在可怕，也體會警方勸阻匯款真辛苦，要勸被害人回頭真不簡單！紛紛表達要牢記防詐知識。
霧峰分局說明，刑事局今年以強化長者詐騙防阻意識為主題，提供台灣詐騙案件樣態與防詐資訊，並且由國泰金控與台大智齡聯盟團隊合作開發「詐騙防衛隊」桌遊，融入真實詐騙情節，讓樂活、樂齡銀髮族在遊戲中牢記防詐知識，有效防止詐騙案件發生。
霧峰分局29日與伊甸社會福利基金會合作舉辦，主持人利用模擬卡製造詐騙情境，銀髮族玩家以角色任務卡和擲骰子相互合作，協助「老王」降低詐騙風險指數「恐慌值」，破解詐騙集團的陰謀，成為人生勝利組，也從中學到防詐知識。
銀髮族玩家經過幾回遊戲後，紛紛笑稱要勸被害人回頭「果真不簡單」，直呼詐騙集團洗腦功力實在可怕，同時也感受到警方平時阻止民眾受騙真的很辛苦，自己一定要認真牢記防詐知識以免被騙。
霧峰警分局分局長陳家銘說，防制詐騙案件發生一直是警方重點工作，最有效的防堵方式仍是提升民眾犯罪預防意識，強化自我防衛避免被害。警方會持續加強銀髮族聚集場所，擴大銀髮族防詐宣導工作，讓樂齡長者詐騙防範意識及防詐能力都能獲得提昇，保障民眾財產安全。
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