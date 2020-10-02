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3歲女童中秋夜住家外走失 警方、里長700公尺外找到她

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

昨天中秋團圓夜，桃園八德1名3歲女童疑從住家外出走失，女童吳姓母親發現女兒不見蹤影，焦急地在路上尋找，巡邏員警獲悉後隨即通報線上警力找人，瑞發里長安照榮也廣播幫忙，還好沒過多久就在女童住家外700公尺找到她安全無恙，母親才放下心中大石，也感謝警方與里長積極協助，讓母女團聚。

八德警方指出，事發在昨天中秋夜晚上8點左右，八德派出所所長劉韋杉、警員陳義翔巡邏行經介壽路二段1022巷內附近，看見一名三十多歲的婦人神情著急不知所措，2人便主動停下詢問其發生甚麼事情，原來婦人年僅3歲的女兒走失，到現在還沒回家。

該名吳姓女子家住興豐路，3歲女童疑自行從住家外出走丟，找不到回家的路，媽媽擔心女兒有生命安全，急得像熱鍋上的螞蟻，警方立即通報線上警力幫忙找人，並撥打電話請里長安照榮廣播，通報里民是否有發現附近有女童走失卻找不到家人的情形。

好在警方與里長全力動員，巡邏網警員張惟程、彭于庭及里長安照榮在介壽路二段1022巷口附近找到該名3歲女童，媽媽火速趕赴附近的超商前與小女童相認，母女倆大擁抱團聚，吳婦也頻向警方及里長道謝，用最短的時間幫忙找回自己走失的女兒。

八德警方指出，幼童活動力、好奇心強往往較無警覺性，家長應儘量避免讓年幼孩童離開視線，家長應時時刻刻留意幼童狀況，以免發生孩童走失情事。

八德3歲女童昨晚中秋夜走失，警方與里長合力找人，讓母女團聚。記者張裕珍／翻攝
八德3歲女童昨晚中秋夜走失，警方與里長合力找人，讓母女團聚。記者張裕珍／翻攝
八德3歲女童昨晚中秋夜走失，警方與里長合力找人，讓母女團聚。記者張裕珍／翻攝
八德3歲女童昨晚中秋夜走失，警方與里長合力找人，讓母女團聚。記者張裕珍／翻攝

中秋

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