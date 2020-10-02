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影／月圓人團圓 新北警開「尋人高手」班傳授尋人祕技

聯合報 / 聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

中秋節是家人團圓的日子，但是社會上仍有許多失蹤人口無法回家團圓，新北市警局為強化員警查尋失蹤人口專業技能，提升失蹤人口協尋成效，期能苦民所苦、縮短失蹤者尋獲時間，於今年2至5月遴選轄下16個警分局富有熱忱員警，舉辦「尋人高手」種子教官講習，由海山警分局巡佐蔡淑女及板橋警分局員警王閔南等尋人高手擔任教官，跨單位整合法務部法醫研究所無名屍系統、新北市警局鑑識中心DNA採驗送檢、資訊室關聯式分析平臺、犯罪預防科調閱監錄系統CCTV、車牌辨識LPR及人臉辨識Mpolice等資源，指導學員善用科技，透過失蹤人口相關系統，交叉比對提升協尋失蹤者成效。

蔡、王2位教官將一身協尋失蹤人口經驗及方法傳播種子，打開受訓學員對失蹤人口協尋的一扇窗，經教官與學員透過失蹤人口相關系統交叉比對及善用科技，陸續開花結果，培訓期間計查明無名屍體6件及身分不明的智能障礙者1件，另強化協尋能量。新北市警局防治科指出，今年1月至8月已尋獲失蹤人口3146名及身分不明73名，高居全國最多，警方後續將持續推動精進員警查尋技能，期待能夠做到讓「生者團圓、死者安息」的目標。

新北市警局也呼籲把握「走失協尋三不七要」，「三不」為發現家人失蹤「不用等」可立即報案，報案地點 「不用跑」可就近派出所報案，失蹤需要透過DNA鑑驗比對都「不用錢」；「七要」是更新照片、愛心手鍊、指紋捺印、愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助、警廣廣播協尋。請民眾多加利用，把握黃金時間，提高找回親愛家人的機會。

新北市警局為強化員警查尋失蹤人口專業技能，舉辦「尋人高手」種子教官講習，提升協尋失蹤人口者成效。圖／警方提供
新北市警局為強化員警查尋失蹤人口專業技能，舉辦「尋人高手」種子教官講習，提升協尋失蹤人口者成效。圖／警方提供
新北市警局為強化員警查尋失蹤人口專業技能，舉辦「尋人高手」種子教官講習，提升協尋失蹤人口者成效。圖／警方提供
新北市警局為強化員警查尋失蹤人口專業技能，舉辦「尋人高手」種子教官講習，提升協尋失蹤人口者成效。圖／警方提供
新北市警局呼籲把握「走失協尋三不七要」，「三不」為發現家人失蹤「不用等」可立即報案，報案地點 「不用跑」可就近派出所報案，失蹤需要透過DNA鑑驗比對都「不用錢」。圖／警方提供
新北市警局呼籲把握「走失協尋三不七要」，「三不」為發現家人失蹤「不用等」可立即報案，報案地點 「不用跑」可就近派出所報案，失蹤需要透過DNA鑑驗比對都「不用錢」。圖／警方提供
新北市警局呼籲把握「走失協尋三不七要」，「七要」是更新照片、愛心手鍊、指紋捺印、愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助、警廣廣播協尋。圖／警方提供
新北市警局呼籲把握「走失協尋三不七要」，「七要」是更新照片、愛心手鍊、指紋捺印、愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助、警廣廣播協尋。圖／警方提供
新北市警局為強化員警查尋失蹤人口專業技能，舉辦「尋人高手」種子教官講習，提升協尋失蹤人口者成效。圖／警方提供
新北市警局為強化員警查尋失蹤人口專業技能，舉辦「尋人高手」種子教官講習，提升協尋失蹤人口者成效。圖／警方提供

失蹤 中秋節 人臉辨識

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