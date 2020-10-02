國慶焰火已布彈 竟有人在附近漁港疑放焰火致膠筏起火

今天凌晨2時多，台南一艘停泊在安平區觀夕平台內港碼頭的膠筏突然引燃，消防人員接獲通報趕到現場，10多分鐘火勢控制，台南市農業局表示，初步調查，疑因有人施放焰火才會導致膠筏燃燒，由於該地點鄰近國慶焰火布彈區「漁光島」，目前焰火已陸續布彈，呼籲民眾切勿在安平港區周邊燃放爆竹煙火。

台南市政府聯合稽查小組在中秋連假第一天，針對安平港區周邊燃放爆竹煙火共開出51張勸導單。稽查小組表示，昨天晚間稽查到今天凌晨2時，未料人員離開後，2時多即傳出有膠筏起火。