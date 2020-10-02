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國慶焰火已布彈 竟有人在附近漁港疑放焰火致膠筏起火

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

今天凌晨2時多，台南一艘停泊在安平區觀夕平台內港碼頭的膠筏突然引燃，消防人員接獲通報趕到現場，10多分鐘火勢控制，台南市農業局表示，初步調查，疑因有人施放焰火才會導致膠筏燃燒，由於該地點鄰近國慶焰火布彈區「漁光島」，目前焰火已陸續布彈，呼籲民眾切勿在安平港區周邊燃放爆竹煙火。

台南市政府聯合稽查小組在中秋連假第一天，針對安平港區周邊燃放爆竹煙火共開出51張勸導單。稽查小組表示，昨天晚間稽查到今天凌晨2時，未料人員離開後，2時多即傳出有膠筏起火。

南市農業局漁港及近海管理所指出，因當時沒有人在港邊作業，初步排除是機器引燃的因素，疑為有人施放焰火才會導致膠筏起火。漁港所表示，因國慶焰火已開始在漁光島布彈，雖然該地點與漁光島尚有距離，但都同在安平港，仍要避免發生危險的機率，因此今年中秋節特別加強在港邊巡查，禁止民眾施放焰火，違者可依漁港法罰3萬到15萬元，呼籲民眾到安平漁港賞月遊玩，不要施放焰火爆竹。

台南一艘停泊在安平區觀夕平台內港碼頭膠筏，今天凌晨2時23分傳出火警。記者鄭維真／翻攝
台南一艘停泊在安平區觀夕平台內港碼頭膠筏，今天凌晨2時23分傳出火警。記者鄭維真／翻攝

中秋節 國慶 碼頭

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