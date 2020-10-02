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影／爬南澳古道失足墜谷 36歲男小腿骨折空勤吊掛送醫

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導

桃園市36歲林姓男子昨與友人到宜蘭縣南澳鄉的南澳古道健行，不小心摔下山谷受傷，宜蘭縣消防、警方、林務局人員趕往救援，發現林男左小腿骨折且搬抬不易，協請空勤總隊直升機支援，今早將林男吊掛下山，送醫救治，成功完成任務。

宜蘭縣消防局昨天下午1時49分獲報，一支6人登山隊爬南澳古道時，36歲林姓隊員不小心摔倒跌入約4公尺山谷受傷；消防局會同警方、羅東林管處人員，組成17人的救難隊伍趕往搜救。

救難人員昨晚6時10分，在距步道入口步行約4、5小時處，接觸到傷者，檢查發現他頭部有輕微外傷，左小腿開放性骨折，評估天色已晚且搬抬不易，決定請求空勤總隊直升機吊掛後送，避免在搬運過程中造成二度傷害。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今天上午8時10分接獲總隊勤務中心通知，派遣編號NA-701黑鷹直升機執行任務，正駕駛吳傳浩、副駕駛王宥勝、機工長吳哲文，帶領消防署特搜隊員陳伯瑞、 張晏嘉，上午9時19分飛抵目標區南澳翠山開始搜尋，11分鐘後發現待救者在山陵線下方 100 公尺的台灣池營地，成功吊掛，上午10時10分飛返花蓮德興棒球場，將傷者交由花蓮縣消防局救護車送醫治療。

空勤花蓮駐地的黑鷹直升機今天出動，將林男吊掛下山，送醫治療。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤花蓮駐地的黑鷹直升機今天出動，將林男吊掛下山，送醫治療。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤花蓮駐地的黑鷹直升機今天出動，將林男吊掛下山，送醫治療。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤花蓮駐地的黑鷹直升機今天出動，將林男吊掛下山，送醫治療。圖／空勤花蓮駐地提供

南澳 黑鷹直升機 空勤總隊

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