影／爬南澳古道失足墜谷 36歲男小腿骨折空勤吊掛送醫

桃園市36歲林姓男子昨與友人到宜蘭縣南澳鄉的南澳古道健行，不小心摔下山谷受傷，宜蘭縣消防、警方、林務局人員趕往救援，發現林男左小腿骨折且搬抬不易，協請空勤總隊直升機支援，今早將林男吊掛下山，送醫救治，成功完成任務。

宜蘭縣消防局昨天下午1時49分獲報，一支6人登山隊爬南澳古道時，36歲林姓隊員不小心摔倒跌入約4公尺山谷受傷；消防局會同警方、羅東林管處人員，組成17人的救難隊伍趕往搜救。

救難人員昨晚6時10分，在距步道入口步行約4、5小時處，接觸到傷者，檢查發現他頭部有輕微外傷，左小腿開放性骨折，評估天色已晚且搬抬不易，決定請求空勤總隊直升機吊掛後送，避免在搬運過程中造成二度傷害。