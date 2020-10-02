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穿救生衣加線上指導CPR救回一命 貢寮釣客落海獲救
新北市貢寮台2線萊萊磯釣場，今天上午一名男性釣客疑失足落海，幸好有穿救生衣，被其他友人及釣客拉起，報案時消防局勤務指揮中心線上指導CPR，救護人員到場接手急救後恢復生命徵象，緊急送醫救治。消防人員說，這次獲救有穿救生衣是重要因素，可以提高獲救率。
新北市消防局上午10點14分接獲報案，貢寮區 台2線109.5k處萊萊磯釣場，52歲汪姓男釣客疑似失足落海，幸好有有穿救生衣，消防人員到場後，民眾在岸邊已做CPR，救護人員接手後恢復生命徵象，送貢寮保健站做初步急救再轉送基隆長庚，出動2車5人救援。
第六大隊表示，消防局接獲報案後，了解現場狀況後，情況緊急，指揮中心線上指導報案人員岸邊做CPR，以搶時效，救護人員接手後恢復生命徵象。
這次釣客有穿救生衣，第六大隊指出，穿著救生衣可以大幅提升獲救率，呼籲釣客釣魚時務必穿著救生衣、釘鞋，出發前查看潮汐資料、注意礁石濕滑，如果沒帶救生衣，可至鄰近的消防分隊、派出所、岸巡安檢所等免費借用
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