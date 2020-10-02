貨運曳引車疑轉彎不慎 自撞台2線頭城梗枋橋頭翻覆

宜蘭縣頭城鎮濱海路3段梗枋橋頭，今天清晨發生曳引車翻覆事故，一度造成後方車流回堵。記者王燕華／翻攝 一輛貨運曳引車今天凌晨近4時，由北往南行駛經過宜蘭縣頭城鎮濱海路3段梗枋橋頭，疑似因轉彎不慎翻覆，一度影響雙向通行，警方到場作交通管制，為執行吊掛作業，一度封閉南下車道，改由北上車道雙向通行，到今天上午10時已排除事故，恢復雙向通行。

宜蘭礁溪警分局今天凌晨3時51分獲報，指梗枋橋頭有交通事故，一輛貨運曳引車翻覆。警方到場處理，發現曳引車疑似轉彎不慎，自撞橋頭才會翻覆，幸好曳引車李姓駕駛人僅受輕傷，經酒測，酒測值為零。

曳引車翻覆後因為車體受損動彈不得，影響交通，警方通知拖吊車到現場，並封閉南下車道執行吊掛作業，改為北上車道雙向通行，車陣一度回堵約1公里。

警方表示，今天是中秋節連假第二天，國5及蘇花改南下車流並沒有如預期湧現，國5雪山隧道雙向行車速度都能維持在60公里以上，蘇花改南下車行也順暢。