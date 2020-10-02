高雄奧迪轎車失控逆向撞2機車 3女均骨折送醫

賴姓男子昨天開奧迪轎車失控，逆向撞上2輛機車，致女機車騎士許姓女子與共騎機車的莊姓婦人母女都骨折送醫，確實肇事原因仍待調查。

警方了解，昨天下午5點多，賴姓男子（25歲）開奧迪轎車，路過高雄市前金區市中一路與大同二路口，突然失控，開到對向車道，撞上2輛機車，許姓女子（28歲）、莊姓婦人（63歲）和女兒蔡姓女子（28歲）3人受傷倒地。

許女右腳骨折，經救護車送阮綜合醫院治療；莊姓婦人骨盆骨折送高醫，女兒也骨折，受創後一度昏迷，送大同醫院急救，已無生命危險。