現代汽車三重店被砸 警調查背後竟疑是公司三角戀惹禍

現代汽車三重店昨天晚間10時許被7、8名黑衣男子衝入店內砸毀三輛展示車玻璃，警方獲報後趕往，初步了解，疑似是現代汽車淡水所所長郭姓男子（39歲）不滿女友黃姓女子（26歲）與三重店經理李姓男子（40歲）曖昧，才會找人砸店，目前警方已將郭帶回警詢，並追查其他涉嫌人下落。

據悉，在現代汽車淡水所擔任所長的郭男與同店營業員黃女在交往，但黃疑與現代汽車三重店的經理李男有一腿，昨天晚間郭聽聞女友跑到李男店內的烤肉派對，怒氣沖沖前往派對翻桌，想把黃女帶走，被在場其他人阻止後，郭氣憤離去。

約莫兩小時後，7、8名黑衣男子衝入現代汽車三重店內的車輛展示間，以木棒砸破場內3輛展示車輛玻璃後，分乘兩輛轎車離去，在店後面烤肉的李男與員工們聽聞聲響跑到前面查看，才發現店被砸了，趕緊報警處理。