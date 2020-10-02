中秋夜8旬老婦迷途 警助老婦返家團圓
中秋月圓人團圓，台中市警二分局台中公園派出所外有一熱心女義交帶著一位年約80多歲疑似迷途的老奶奶至所報案，請求警方協助，員警眼尖地發現老婦手上繫有「愛心手鍊」，立即撥打服務專線並聯繫家屬，最終成功將老奶奶平安送返家中，讓焦急的家屬鬆了一口氣，不斷地向警方表達感謝。
義交大姊向警方表示，執勤時發現老奶奶獨自一人在派出所前路口徘徊，疑似患有失智症，趕緊將其帶至所內求助。值班員警顏彬栓立即趨前關心，並先讓其在旁休息，但奶奶身上並無證件且無法表明自己身分，所幸員警發現其手上繫有「愛心手鍊」，趕緊撥打服務專線，確認其身分為83歲陳姓婦人，並與其家屬聯繫。
陳婦的女兒表示，陳婦平常獨自住在太平區的住處，子女皆住在附近一帶，平日有空皆會前往探視，也有請居家照顧服務人員每日中午及晚上固定送餐、關心，剛好當天與先生在北部婆家，接獲警方通知卻無法即時趕回臺中，於是請求員警先將老婦人送回家中。
貼心的員警趕緊替陳婦叫計程車，並囑咐司機地址，並騎乘警用機車護送陳婦返家。
分局長蔡元戎表示，家中如有年老且無法正確表達個人資訊之長輩，應特別留意其外出動向，並讓長輩隨身攜帶證件、隨身衣物繡上聯絡資訊或向社會局申請愛心手鍊，以利警方即時提供協助。
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