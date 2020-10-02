快訊

涉殺港女友…陳同佳盼本月投案 台灣委任律師5日安排相關事宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕？整輛車失控撞鐵皮屋 釀火災駕駛竟棄車逃逸無蹤

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

車輛衝近鐵皮屋釀火災，車主竟棄車逃逸。圖／消防提供
車輛衝近鐵皮屋釀火災，車主竟棄車逃逸。圖／消防提供

桃園市蘆竹區南工路1間汽車行今凌晨4點多發生火警，警消到場發現當時有輛汽車衝撞才引燃，所幸火勢才10分鐘內控制，並未傳出人員傷亡，但肇事車主第一時間卻逃逸無蹤，警方不排除可能酒駕肇事，目前正在調閱周遭監視器，將循線約談嫌疑人到案說明。

警方初步調查，該輛車今天清晨4點多行駛中正北路打算左轉南工路，卻整輛車失控衝進路旁1間車行的鐵皮屋內，導致車身起火燃燒，而駕駛雖在第一時間逃出，因無法撲滅竟直接棄車逃逸。

消防局起出接獲車禍案件，後轉報為火警，出動30名消防員、9輛消防車及2輛救護車到場，在清晨5點12分將火勢撲滅，現場並未將出有人員受困傷亡，現場僅留下1輛轎車。

由於路口監視器維修中沒拍到畫面，且車行內的監視器也因電斷沒錄到，警方不排除昨晚中秋烤肉，肇事車主可能有酒駕情形才失控衝撞釀災，目前已經擴大調閱周遭監視器，將循線約談當事人到案說明。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝

車主 酒駕 車禍

延伸閱讀

山西太原一景區中秋節發生火災 導致13死15傷

桃園平鎮火警 4個月大女嬰等4人送醫

影／濃煙竄升天際！彰化社頭鄉火災 田尾鄉都看得到

台中酒駕死傷比去年少85人 警：中秋連節封閉路檢執法

相關新聞

台中國一南屯交流道兩貨車撞 一駕駛右腿骨折陷駕駛座

台中市國道一號南屯交流道入口，今天上午發生大貨車與小貨車碰撞，導致小貨車車頭全毀，22歲的小貨車駕駛受困於駕駛座，經消防...

影／中秋烤肉騎車載女友返家 高中生衝入魚塭1死1傷

台南市17歲陳姓高中生昨天深夜11時32分到安南區友人家中準備烤肉同樂，席間認識17歲黃姓少女，自告奮勇要載她返回家，途...

嘉義東石鄉外傘頂洲外海6人漁船翻覆 1人失蹤

海巡署第四岸巡隊今天上午8時許接獲通報，嘉義縣東石鄉外傘頂洲外海有6人漁船翻覆，經海巡人員搜救，５人順利救起傷勢不明，目...

「車拉車、背對背上路」成道路奇景 警方：至少罰6千

高雄市鳥松區美山路日前出現兩輛送貨車一前一後、背對行進，疑似雙車前往加油站的畫面，奇特的行徑方式被民眾行車紀錄器拍下且P...

中秋夜少年騎車載女友衝入魚塭 少年救起時無心跳

中秋夜不平靜，台南市17歲陳姓少年深夜11時32分到安南區友人家中準備烤肉，都還沒開動，但因夜深，他騎機車載另名17歲的...

影／帥女警！嘉縣市首位女霹靂：信任隊友默契絕對安全

嘉義市警局霹靂小組日前特警戰技演練，首位上場、從5樓垂降而下的是1名「女霹靂」簡秀安，她也是嘉義市霹靂小組唯一女霹靂，擔...

高雄奧迪轎車失控逆向撞2機車 3女均骨折送醫

賴姓男子昨天開奧迪轎車失控，逆向撞上2輛機車，致女機車騎士許姓女子與共騎機車的莊姓婦人母女都骨折送醫，確實肇事原因仍待調...

現代汽車三重店被砸 警調查背後竟疑是公司三角戀惹禍

現代汽車三重店昨天晚間10時許被7、8名黑衣男子衝入店內砸毀三輛展示車玻璃，警方獲報後趕往，初步了解，疑似是現代汽車淡水...

中山高台南路段4車追撞大塞車 警籲提前改道或耐心等待

中山高北上台南路段320.7公里處發生4輛轎車追撞事故，雖然沒有人員嚴重受傷，卻造成北上路段塞車超過3公里，雖然目前事故...

瘦高老頭半夜在路邊灑錢…神鬼托夢要小心：倍獲利的運動彩券

人常去找鬼幫忙，事實上，鬼也會有需要人協助的時候。住在桃園大溪三十年的謝文揚，本身是一位廟宇彩繪師，有一晚他開車載著妻子去楊梅鎮富岡找朋友敘舊…

酒駕？整輛車失控撞鐵皮屋 釀火災駕駛竟棄車逃逸無蹤

桃園市蘆竹區南工路1間汽車行今凌晨4點多發生火警，警消到場發現當時有輛汽車衝撞才引燃，所幸火勢才10分鐘內控制，並未傳出...

酒醉誤事！建設公司烤肉慶中秋 酒過三巡員工竟大亂鬥

中秋夜不平靜！新北市一間建設公司昨天晚間在三重區自強路四段舉辦員工中秋烤肉活動，未料酒後三巡，一群原本就有嫌隙的員工突然...

熱門新聞

遭爆偷吃成性還被揭獵豔細節 林東芳牛肉麵老闆出聲了

「叫你們不要罷免聽不懂？」 女韓粉暴怒踹金爐慘了

罕見！女子駕車闖平交道撞火車挨罰52000元 法院判撤銷

中秋意外！花蓮計程車倒車失控 撞烤肉人群3人送醫

中秋夜少年騎車載女友衝入魚塭 少年救起時無心跳

口罩國家隊委託未具資格廠生產 釩泰負責人哽咽道歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。