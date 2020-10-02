酒駕？整輛車失控撞鐵皮屋 釀火災駕駛竟棄車逃逸無蹤

車輛衝近鐵皮屋釀火災，車主竟棄車逃逸。圖／消防提供

桃園市蘆竹區南工路1間汽車行今凌晨4點多發生火警，警消到場發現當時有輛汽車衝撞才引燃，所幸火勢才10分鐘內控制，並未傳出人員傷亡，但肇事車主第一時間卻逃逸無蹤，警方不排除可能酒駕肇事，目前正在調閱周遭監視器，將循線約談嫌疑人到案說明。

警方初步調查，該輛車今天清晨4點多行駛中正北路打算左轉南工路，卻整輛車失控衝進路旁1間車行的鐵皮屋內，導致車身起火燃燒，而駕駛雖在第一時間逃出，因無法撲滅竟直接棄車逃逸。

消防局起出接獲車禍案件，後轉報為火警，出動30名消防員、9輛消防車及2輛救護車到場，在清晨5點12分將火勢撲滅，現場並未將出有人員受困傷亡，現場僅留下1輛轎車。

由於路口監視器維修中沒拍到畫面，且車行內的監視器也因電斷沒錄到，警方不排除昨晚中秋烤肉，肇事車主可能有酒駕情形才失控衝撞釀災，目前已經擴大調閱周遭監視器，將循線約談當事人到案說明。

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