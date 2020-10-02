「車拉車、背對背上路」成道路奇景 警方：至少罰6千

高雄市鳥松區美山路日前出現兩輛送貨車一前一後、背對行進，疑似雙車前往加油站的畫面，奇特的行徑方式被民眾行車紀錄器拍下且PO上網引發議論。高市仁武警分局今早表示，警方未接獲相關案情報案，但危險的駕駛行徑已經違反規定，可處6千元以上2萬4千元以下罰鍰。

9月30日，鳥松區美山路有兩輛貨車行駛路面，奇特的是，兩貨車的車頭並沒有在同一方向，目測感覺像是前車拉動後車、或者後車推動前車方式行進。目擊民眾揣測，是否其中一輛貨車沒油料，另輛車子將缺油的車子拉往鄰近加油站加油。

警方表示，依據「道路交通管理處罰條例第43條1項，以其他危險方式駕車者，處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰」，此類行車方式已經違規；因此案只有影片，違規事證不明確，需要有人具名檢具且提供明確時間地點及相關事證才能依法開單告發。