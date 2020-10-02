酒醉誤事！建設公司烤肉慶中秋 酒過三巡員工竟大亂鬥

中秋夜不平靜！新北市一間建設公司昨天晚間在三重區自強路四段舉辦員工中秋烤肉活動，未料酒後三巡，一群原本就有嫌隙的員工突然起衝突，7個人打成一團，警方獲報出動近40名快打部隊到場，將看熱鬧的民眾驅離並噴灑辣椒水，逮捕鬧事的7名民眾，警詢後依聚眾鬥毆、妨害公務等罪嫌移送新北地檢署。

據悉，該建設公司應景中秋，在自強路四段上舉辦員工烤肉活動，未料其中兩個林姓（34歲）、（28歲）、兩個陳姓（28歲）、（28歲）、李姓（37歲）、王姓（38歲）、鄭姓（30歲）等7名員工原本就有嫌隙，又因酒喝多了起糾紛，7人打了起來，加上看熱鬧、勸架的其他人，一共二十幾名員工鬧成一團，警方獲報後出動近40名警力到場，將閒雜人等驅離後，以辣椒水制伏7人並帶回派出所。