聽新聞
test
0:00 / 0:00
沒注意前面大貨車停等匝道紅燈 小貨車駕駛撞上斷腿
中秋連假，國道一號（中山高速公路）實施匝道儀控，今天上午林姓男子駕駛小貨車行經南下台中市南屯入口匝道，沒注意前方匝道儀控有車子停等紅燈，直接撞上大貨車，車頭壓扁，林男被夾在駕駛室內，右小腿骨折，送往台中市中山醫院救治。幸好事故發生時天色尚早，車流量較小，未造成後方車輛迴堵。
國道三隊警方調查，林男追撞在南下182公里匝道入口處停等紅燈的大貨車，遭撞的大貨車車後受損，林男未減速直接撞擊，車頭全毀之外，他也被夾在駕駛室內，台中消防局據報趕到，動用破壞剪等工具救出他，初步檢傷臉部有撕裂傷約5公分，右小腿開放性骨折。
追撞車禍發生後，員警檢出大貨車駕駛人無酒精反應，追撞前車的林男送醫院由醫護人員抽血檢驗，還沒有結果，到場處理的員警回報說，沒聞到林男的酒味，林男言行一切正常，反應正常，駕駛室也沒酒味，但最後仍需以醫院檢驗報告為主。
國道三隊警方訊問林男為何追撞前車，林男坦承沒注意前方儀控，以為大貨車緩緩上交流道，等到接近發現不對時，來不及就「撞上去」。車禍發生後，7點4分已排除，員警指揮南下車輛改道行駛，用路人改從王田交流道南下，或繞走省道台一線，不影響已上國道的南下車流，也沒造成車輛迴堵。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言