沒注意前面大貨車停等匝道紅燈 小貨車駕駛撞上斷腿

中秋連假，國道一號（中山高速公路）實施匝道儀控，今天上午林姓男子駕駛小貨車行經南下台中市南屯入口匝道，沒注意前方匝道儀控有車子停等紅燈，直接撞上大貨車，車頭壓扁，林男被夾在駕駛室內，右小腿骨折，送往台中市中山醫院救治。幸好事故發生時天色尚早，車流量較小，未造成後方車輛迴堵。

國道三隊警方調查，林男追撞在南下182公里匝道入口處停等紅燈的大貨車，遭撞的大貨車車後受損，林男未減速直接撞擊，車頭全毀之外，他也被夾在駕駛室內，台中消防局據報趕到，動用破壞剪等工具救出他，初步檢傷臉部有撕裂傷約5公分，右小腿開放性骨折。

追撞車禍發生後，員警檢出大貨車駕駛人無酒精反應，追撞前車的林男送醫院由醫護人員抽血檢驗，還沒有結果，到場處理的員警回報說，沒聞到林男的酒味，林男言行一切正常，反應正常，駕駛室也沒酒味，但最後仍需以醫院檢驗報告為主。