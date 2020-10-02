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熱炒店老闆遭竊190萬現金、金飾 中秋節抓到人追回百萬
北市一家熱炒店羅姓老闆，日前家中遭小偷竊取保險箱中的170多萬現金及黃金項鍊、手表等物，警方在昨天中秋節，持搜索票抓到張姓犯嫌，追回上百萬款項，全案依照竊盜罪嫌移送偵辦。
據悉，65歲羅姓老闆在北市中山區合江街經營熱炒店，58歲張姓男子，疑似因認識店內的越南籍洗碗工，聽聞羅姓老闆平時把錢放在家裡，且金額龐大。張男因積欠卡債、債款計畫行竊，本月26日跟蹤羅姓老闆，在羅家外逗留許久，又尾隨到市場，趁機偷走羅的機車、住家鑰匙，27日晚上趁無人在家，侵入住宅搜刮財物。
張男27日晚上6時許，進入羅的家中，找到保險箱，發現保險箱鑰匙沒拔，打開門驚見170多萬現金，還有金飾、手表等物，全部洗劫一空逃離現場。羅老闆回家後發現財物遭竊，隨即報案求助，一共損失190多萬元。
警方循線追查，發現張嫌早在26日一路跟蹤羅老闆，涉有重嫌，昨天中秋節趁張卸下心防，在張家附近埋伏逮人，並查獲後車廂有剩餘贓款127萬4200元及金飾2條、手表3只，另43萬多元已用來清償債款。警方全數查扣贓款，將歸還給羅姓老闆。全案依照竊盜罪嫌移送偵辦。
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