台中國一南屯交流道兩貨車撞 一駕駛右腿骨折陷駕駛座

台中市國道一號南屯交流道入口，今天上午發生大貨車與小貨車碰撞，導致小貨車車頭全毀，22歲的小貨車駕駛受困於駕駛座，經消防局救護員救出，臉部有撕裂傷、右小腿骨折，經送醫救治，肇事原因由警方調查。

台中市消防局今天上午6時7分據報，南屯交流道南下入口匝道，發生大貨車與小貨車碰撞，派遣工業區、春社及西屯等分隊，出動消防車4輛、救護車2輛，人員共21名，由分隊長林炎璋帶隊前往搶救。