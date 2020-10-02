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台中國一南屯交流道兩貨車撞 一駕駛右腿骨折陷駕駛座
台中市國道一號南屯交流道入口，今天上午發生大貨車與小貨車碰撞，導致小貨車車頭全毀，22歲的小貨車駕駛受困於駕駛座，經消防局救護員救出，臉部有撕裂傷、右小腿骨折，經送醫救治，肇事原因由警方調查。
台中市消防局今天上午6時7分據報，南屯交流道南下入口匝道，發生大貨車與小貨車碰撞，派遣工業區、春社及西屯等分隊，出動消防車4輛、救護車2輛，人員共21名，由分隊長林炎璋帶隊前往搶救。
台中市南屯區南下閘道入口執行車禍救助，現場為大貨車與小貨車車禍，導致小貨車車頭全毀，小貨車司機受困於駕駛座無法脫逃，到場後立即使用破壞器材搶救傷患，傷勢為臉部撕裂傷５公分、右小腿開放性骨折、左小腿擦傷，傷患救出後立即送往大慶中山醫院，現場確認無危害之虞後交由員警並返隊待命。
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